Bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti... 39 yaşındaki Nani'den sürpriz imza!

26.01.2026 10:16:00
AA
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen kanat oyuncusu Luis Nani, Kazakistan ekibi Aktobe ile sözleşme imzaladı.

Ülkemizde Fenerbahçe ve Adana Demirspor formaları giyen Portekizli hücum oyuncusu Luis Nani, futbola verdiği bir yıllık aradan sonra Kazakistan ekibi Aktobe ile anlaştı.

Aralık 2024'te futbolu bıraktığını açıklayan 39 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, Kazakistan ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nani, hem kulübün hem de Kazak futbolunun büyümesine ve küresel çapta tanınmasına katkıda bulunabilecek uluslararası bir referans figür olarak görülüyor" ifadesi kullanıldı.

Nani, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Adana Demirspor forması giymişti.

TÜRKİYE'DEKİ PERFORMANSI

2015/16 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 47 maçta, 12 gol atıp 13 asist yapan Nani, 2023/24 sezonunda forma giydiği Adana Demirspor formasıyla 34 maça çıkıp, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

