Bisikletçi Gino Mader kimdir? Gino Mader neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 16.06.2023 - 16:51

Güncelleme: 16.06.2023 - 16:51

İsviçre Bisiklet Turu'nda Bahreyn Victorious takımı adına yarışan Gino Mader, 26 yaşında hayatını kaybetti. Bu gelişmeyle birlikte Gino Mader'in yaşamı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

GİNO MADER KİMDİR?

Gino Mader, 4 Ocak 1997'de İsviçre'nin Flawil şehrinde doğdu. Yolda profesyonelleşmeden önce Mäder, 2016 UEC Avrupa Pist Şampiyonası'nda takım takip etkinliğinde yarışan üst düzey bir bisikletçiydi. UCI WorldTeam Team Dimension Data ile 2019'da tamamen profesyonel oldu. Mader, Ekim 2020'de, 2020 Vuelta a España için başlangıç listesinde seçildi.

Mader, 2021 Paris-Nice'in 7. etabında Mäder, kaçışın bir parçasıydı ve neredeyse etabı kazanacaktı. Ancak, son 50 metrede yakalandı ve Primoz Roglic tarafından geride bırakıldı. O etap için savaşçılık ödülü verildi.

Mader, 2021 Giro d'Italia'nın altıncı etabında kaçışın bir parçasıydı, uzun süre kaçış gerçekleştirdikten sonra, kaçış grubundan yaptığı atakla etabı kazandı.

GİNO MADER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Bahreyn Victorious takımının internet sitesinde yer alan açıklamada, turun dün gerçekleştirilen 5. etabında yaptığı kazanın ardından ağır yaralanan İsviçreli bisikletçi Mader'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.





