Erdem Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Erdem Can hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

Yayınlanma: 16.06.2023 - 16:14

Güncelleme: 16.06.2023 - 16:14

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayan ve EuroCup'ta final oynayan Türk Telekom'da, Başantrenör Erdem Can ile yollar ayrıldı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Erdem Can! Türk Telekom Basketbol Takımı başantrenörü olarak görev yapan Erdem Can ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Bu gelişmeyle birlikte Erdem Can'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ERDEM CAN KİMDİR?

Erdem Can, 3 Kasım 1980'de Ankara'da doğdu.

Erdem Can, 2012-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak çalıştı. Baş antrenör Zeljko Obradovic yönetiminde takımın dört Türkiye Ligi Şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası, beş EuroLeague Dörtlü Final'i, üç EuroLeague Finali ve 2016-17 sezonunda bir EuroLeague şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu. Ayrıca, 2020-21 Fenerbahçe sezonunda baş antrenör Igor Kokoškov yönetiminde yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Erdem Can, EuroBasket 2017'de Türkiye millî takımının yardımcı antrenörlüğünü yaptı.

Can, 20 Ağustos 2021 tarihinde Quin Snyder yönetimindeki Utah Jazz'da asistan koç olarak göreve başladı. İşe alınmadan önce Utah Jazz'ın yaz ligi koç ekibine, Salt Lake City ve Las Vegas'ta yardımcı oldu.



10 Haziran 2022'de Basketbol Süper Ligi (BSL) takımlarından Türk Telekom ile sözleşme imzaladı ve baş antrenör oldu.



ERDEM CAN'IN KARİYERİ

Antrenörlük kariyeri

2008-2010 Türk Telekom (asistan)

2010-2012 Olin Edirne

2012-2021 Fenerbahçe (asistan)

2021-2022 Utah Jazz (asistan)

2022-günümüz Türk Telekom