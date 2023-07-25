Bisikletin kralı Jonas Vingegaard

Yayınlanma: 25.07.2023 - 12:56

Güncelleme: 25.07.2023 - 12:56

Fransa Bisiklet Turu’nda şampiyonluğa bir kez daha Jonas Vingegaard ulaştı. Jumbo-Visma takımının Danimarkalı sporcusu, 2022’nin ardından bu yıl da dünyanın en prestijli şampiyonasında zirveye çıktı. Son döneme damga vuran performansıyla dikkat çeken 26 yaşındaki bisikletçi, bu sezon turda 82 saat 5 dakika 42 saniyelik derece elde etti. Vingegaard, şampiyonluğunun ardından kendisiyle özdeşleşen şekilde bisikletini havaya kaldırıp sevincini yaşadı.

Vingegaard’ın en büyük rakibi BAE Emirates takımından Tadej Pogacar, rakibinin 7 dakika 29 saniye gerisinde kalıp ikinci sırayı aldı. Pogacar, Paris’teki son etabın ardından centilmence Pogacar’ı tebrik etti. Pogacar’ın takım arkadaşı Adam Yates, 2023 Fransa Bisiklet Turu’nu genel klasman üçüncüsü olarak tamamladı.

El Pais gazetesinin yazarı Carlos Arribas, şampiyon Vingegaard ile yaptığı röportajda bisiklet severlere müjdeyi verdi. Vingegaard, gelecek ay başlayacak İspanya Bisiklet Turu’na (La Vuelta), İtalya Bisiklet Turu’nun son şampiyonu Primoz Roglic’le birlikte katılacağını açıkladı.