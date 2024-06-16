Bizzat devreye girdi: Mourinho, 19'luk yıldızın peşinde
Jose Mourinho'nun Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki Dean Huijsen'i Fenerbahçe'ye getirmek için bizzat devreye girdiği iddia edildi.
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi.
MOURINHO, HUIJSEN İÇİN DEVREDE
NTV Spor'un Tuttosport'tan aktardığı habere göre Jose Mourinho, Juventus forması giyen Dean Huijsen'i takımında görmek istiyor. Portekizli hocanın bu transfer için bizzat devrede olduğu ve futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.
JUVENTUS'UN PLANI BAŞKA
Haberde Juventus'un Dean Huijsen için 30 milyon Euro istediği belirtildi. Ayrıca Juventus'un 19 yaşındaki stoperi, Atalanta'dan Koopmeiners'ı almak için takasta kullanmak istediği aktarıldı.
Spor Haberleri
- Mourinho, 19'luk yıldızın peşinde
- Galatasaray'da Taylan Antalyalı planı
- Bayern Münih genç yıldızıyla sözleşme yeniledi
- Wout Weghorst: 'Rüya gibi bir senaryo'
- Hollanda, EURO 2024'e galibiyetle başladı
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
- Serdar Dursun'dan Szymanski'ye destek!
- Alman polisi, bir taraftarı vurdu!
- Erdoğan'dan Özel'e 'bayram' telefonu
- Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da yine kazandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncunun çete içindeki rolü belli oldu
- Atatürk Anıtı'na baltalarla saldırdılar
- Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra görüntülendi
- Ersan Şen'den 'Eylem Tok' sorusuna yanıt
- 'MHP'nin varlık sebebi ortadan kalkacak'
- Özel'den Erdoğan'ın 'hazmedemedi' sözlerine yanıt
- Rastgele ateş açtı, intihar etti: Çok sayıda ölü var
- 2025 yılının ortasında bu rakamı görecek!
- 'Bayram sabahı ne konuştuğunu bil'
- 'Diğer ülkelere göre 2 kat fazla 'hac' parası alıyor'