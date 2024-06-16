Bizzat devreye girdi: Mourinho, 19'luk yıldızın peşinde

Jose Mourinho'nun Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki Dean Huijsen'i Fenerbahçe'ye getirmek için bizzat devreye girdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 20:11
Bizzat devreye girdi: Mourinho, 19'luk yıldızın peşinde
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Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi.

MOURINHO, HUIJSEN İÇİN DEVREDE

NTV Spor'un Tuttosport'tan aktardığı habere göre Jose Mourinho, Juventus forması giyen Dean Huijsen'i takımında görmek istiyor. Portekizli hocanın bu transfer için bizzat devrede olduğu ve futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

JUVENTUS'UN PLANI BAŞKA

Haberde Juventus'un Dean Huijsen için 30 milyon Euro istediği belirtildi. Ayrıca Juventus'un 19 yaşındaki stoperi, Atalanta'dan Koopmeiners'ı almak için takasta kullanmak istediği aktarıldı.


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