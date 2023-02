Blackburn Rowers’tan depremzedelere destek

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından destekler gelmeye devam ediyor.

İngiltere Championship takımı Blackburn Rowers da duruma duyarsız kalmadı.

İngiliz ekibi, depremin etkilediği Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım toplayacağını bildirdi.

Devastating earthquakes have hit Turkey and Syria, killing and injuring thousands of people.



The @EFL's charity partner @BritishRedCross is part of the @decappeal #TurkeySyriaAppeal.