Blackburn Rowers’tan depremzedelere destek
İngiltere’nin Championship ekiplerinden Blackburn Rowers, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından destekler gelmeye devam ediyor.
İngiltere Championship takımı Blackburn Rowers da duruma duyarsız kalmadı.
İngiliz ekibi, depremin etkilediği Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım toplayacağını bildirdi.
???????? Devastating earthquakes have hit Turkey and Syria, killing and injuring thousands of people.— Blackburn Rovers (@Rovers) February 10, 2023
The @EFL’s charity partner @BritishRedCross is part of the @decappeal #TurkeySyriaAppeal. You can offer your support here: https://t.co/dbnbJTFIru#Rovers pic.twitter.com/nYwCVQFGTs
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