Blake Griffin kimdir? Blake Griffin evli mi? Blake Griffin'in çocuğu var mı?

05 Ekim 2022 Çarşamba, 12:33

Blake Griffin, 16 Mart 1989 tarihinde Oklahoma'da doğdu. Griffin'in babasının basketbol ve spor koçluğu gibi işlerle içli dışlı olması onu ve kardeşini basketbolun dışında birçok spora itti. Basketbol dışında çocukluğunda bir dönem beyzbol ve Amerikan futbolu da oynadı. Griffin kardeşler 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında 2 kez liseler arası eyalet şampiyonluğuna ulaştılar. Abisi ile aynı takımda oynamak ve doğduğu şehrin takımında oynamak için Griffin Duke ve Kansas gibi ulusal düzeyde çok ciddi basketbol kapasitesi olan üniversitelerin burslarını reddetti ve Oklahoma üniversitesinin yolunu tuttu.

2009 NBA Seçmelerinde ilk sıradan seçilmiştir. Kolej kariyerini Oklahoma Üniversitesinde geçirmiştir. Blake Griffin, seçmelerde ilk sıradan seçildikten sonra, sezonun başlamasına bir gün kala sol dizindeki bir stres kırığı sebebiyle maçlardan uzak kaldı. Bir sonraki sezon çaylak sezonu olarak başladı. 18 Ocak 2011 tarihinde Indiana potasına 47 sayı bırakarak kariyer rekorunu kırmıştır. Aynı zamanda henüz çaylak sezonunda All-Star olma başarısı gösterdi. 20.02.2011 tarihli ev sahipliğini Los Angeles'ın yaptığı All-Star smaç yarışmasının şampiyonu oldu.

Blake Griffin'in Brynn Cameron ile evliliğinde 2 kızı bulunuyor.

