Boca Juniors maçında görüntülenmişti: Lucas Torreira'nın menajerinden ayrılık iddialarına yanıt

20.05.2026 17:43:00
Şampiyonluk kutlamasına gözyaşları içinde çıkan Lucas Torreira'nın ayrılacağı iddia edilmişti. Uruguaylı yıldızın menajeri, katıldığı canlı yayında transferde son durumu açıkladı.

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları kazanan Lucas Torreira bu süreçte kulüp tarihine geçti. Uruguaylı yıldız geçen hafta düzenlenen şampiyonluk kutlamasında gözyaşlarına hakim olamamıştı.

BOCA JUNIORS MAÇINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Lucas Torreira, Süper Lig'de şampiyonlukla tamamladıkları sezonun ardından Güney Amerika'ya gitti. 30 yaşındaki futbolcu, Arjantin'de Boca Juniors'ın Libertadores Kupası D Grubu'nda Cruzeiro'yu konuk ettiği maçı tribünden izledi.

Torreira, Boca'da forma giyen vatandaşı Edinson Cavani'yi evinde ziyaret etti. İkili daha sonra La Bombonera Stadı'nda oynanan ve 1-1 berabere sona eren müsabakayı locada birlikte izledi.

Arjantin basınından Ole'de yer alan haberde, Torreira'nın geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde gezerken saldırıya uğradığı hatırlatıldı ve yıldız oyuncunun yaşadığı son olayların Galatasaray'dan ayrılışının önünü açabileceği iddia edildi.

Uruguay'da yayın yapan Carve Deportiva'ya konuşan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur dikkat çeken ifadelerde bulundu.

'KULÜBÜN PLANI SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEK'

Bentancur, Galatasaray'ın Türkiye futbol tarihinde görülmemiş bir başarı yakalamak istediğini söylerken sarı kırmızılıların üst üste 5. şampiyonluk için çalışmalara başladığını söyledi.

Galatasaray'ın Torreira planını canlı yayında açıklayan Bentancur, "Kulübün planı Torreira'nın sözleşmesini yenilemek. Torreira, Galatasaray'ın tarihi boyunca hiç elde edemediği üst üste 5. şampiyonluk için mücadele etmek üzere takımda kalacak" ifadelerini kullandı.

