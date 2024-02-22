Bodo Glimt - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ajax, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.
John van 't Schip yönetimindeki Ajax, deplasmanda Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.
BODO GLİMT - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?
Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
BODO GLİMT - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?
Yunan hakem Anastasios Sidiropoulos'un yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Hollanda'da oynanan ilk maçta Ajax ile Bodo/Glimt 2-2'lik skorla berabere kalmıştı.
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