Bodo Glimt - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:22
Bodo Glimt - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.

John van 't Schip yönetimindeki Ajax, deplasmanda Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

BODO GLİMT - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

BODO GLİMT - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunan hakem Anastasios Sidiropoulos'un yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Hollanda'da oynanan ilk maçta Ajax ile Bodo/Glimt 2-2'lik skorla berabere kalmıştı.


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