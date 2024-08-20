Bodo Glimt - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodo Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:26
Bodo Glimt - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.

Kjetil Knutsen yönetimindeki Bodo Glimt, kendi sahasında Vladan Milojevic'in ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

BODO GLİMT - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Norveç'in Bodo kentinde bulunan Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BODO GLİMT - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan naklen yayımlanacak.


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