Bodo Glimt - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bodo Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.
Kjetil Knutsen yönetimindeki Bodo Glimt, kendi sahasında Vladan Milojevic'in ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
BODO GLİMT - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Norveç'in Bodo kentinde bulunan Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BODO GLİMT - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan naklen yayımlanacak.
bodo glimt haberleri Kızılyıldız haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
Spor Haberleri
- Fatih Özkan'dan açıklama!
- Maxim De Cuyper kimdir?
- Galatasaray'da flaş eksik!
- Zeynep Sönmez ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi!
- Cenk Ergün'den Şampiyonlar Ligi açıklaması!
- Portekizli oyuncudan Galatasaray kararı!
- Bodo Glimt'in konuğu Kızılyıldız!
- Lille'in konuğu Slavia Prag
- Karabağ, Dinamo Zagreb deplasmanında
- Beşiktaş 6 yıl sonra bir ilki başardı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel’den yanıt geldi!
- CHP'den o iddiaya flaş yanıt!
- Suavi'nin konserine saldırı girişimi!
- Alain Delon'un vasiyetindeki ilginç gömülme isteği!
- Carlo Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi
- O görüşmede dikkat çeken takvim ayrıntısı
- CHP'den 'Can Atalay' hamlesi
- 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı!
- Kürsüden dikkat çeken 'değişim' mesajı
- Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi