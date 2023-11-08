Bodo Glimt'ten Beşiktaş açıklaması: 'Zor olacağından hiçbir şüphemiz yok'
Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi Bodo/Glimt forması giyen Albert Gronbaek, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın Bodo/Glimt ile oynadığı ilk maçta Norveç ekibinin ilk golünü atan Albert Gronbaek, Perşembe günü oynayacakları mücadele öncesi temkinli konuştu.
Tecrübeli orta saha, "İstanbul'da zor bir maça çıkacağız. Beşiktaş bu sezon beklentilerin altında kalmış olabilir ancak Avrupa'da ismi olan bir kulüp" dedi.
Gronbaek ayrıca "Beşiktaş stadının atmosferini hepimiz biliyoruz. Zor olacağından hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.
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