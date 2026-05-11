Bodrum FK, Çorum FK karşısında avantajı tek golle kaptı

11.05.2026 22:05:00
Cumhuriyet Spor
1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Bodrum FK, sahasında Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Sipay Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golü 65. dakikada Ali Aytemur kaydetti.

Karşılaşmanın 22. dakikasında ev sahibi ekip, Taulant Seferi'nin kullandığı penaltı atışından ise yararlanamadı.

Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmenin ikinci mücadelesi, 15 Mayıs Cuma saat 20.00'de Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak.

Tur atlayan takım, play-off finalinde Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi yapacak.

