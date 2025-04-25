Samsunspor antrenmanında Emre Kılınç krizi: Sahayı terk etti!
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak Samsunspor'da Emre Kılınç, bir taraftarın yaptığı konuşma sonrası antrenmanı terk etti.
Süper Lig'de sezona çok iyi bir giriş yapan Samsunspor son 5 haftadır galip gelemiyor. Avrupa Ligi'ne katılma şansını kaçırma ihtimali bulunan kırmızı-beyazlılarda taraftarlar tesisleri ziyaret etti.
Antrenman sırasında sahaya gelen taraftarlar arasında bir kişinin takıma yaptığı konuşma ve sonrasında yaşananlar dikkat çekti.
Konuşma yapan taraftar, "Bizi buraya kadar getiren, sizin verdiğiniz mücadele. Önümüzde oynamamız gereken sadece 5 maç kaldı. Sizlerden isteğimiz şu: Son zamanlarda kötü skorlar aldık, evet, futbolun içinde olan şeyler bu. Arada kalbiyle aklı çelişen varsa Allah'la kendi arasındadır. Kendi vicdanına kalan bir şeydir" ifadelerini kullandı.
EMRE KILINÇ SAHAYI TERK ETTİ
Bu sözleri duyan Emre Kılınç, arkasını dönerek sahayı terk etti.
Bu sezon Samsunspor formasıyla 26 resmi maça çıkan Kılınç, 2 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
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