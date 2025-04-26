Olaylı maçta kazanan Samsunspor: 5 maçlık hasretini dindirdi!
Samsunspor, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Bodurm FK ile Avrupa kupası hayali devam eden Samsunspor karşı karşıya geldi. Samsunspor deplasmanda geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.
Bodrum FK'nın golünü 4. dakikada Ahmet Aslan kaydetti.
Samsunspor, 11. dakikada Olivier Ntcham (penaltı) ve 38. dakikada Landry Dimata'nın bulduğu gollerle galibiyete uzandı.
90+1'DE GOL, 90+10'DA İSE PENALTI İPTAL
Ev sahibi Bodrum FK'nin 90+1. dakikada George Puscas ile attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
Ayrıca Bodrum FK maçın 90+7. dakikasında penaltı kazandı. Ancak pozisyonu izleyen Yasin Kol, 90+10'da penaltıyı iptal etti.
SAMSUNSPOR, AVRUPA HEDEFİ İÇİN KAZANDI
Ligde 5 maç sonra kazanan Samsunspor, puanını 54'e yükseltti ve maç fazlasıyla üçüncü oldu.
Jose Morais yönetiminde toparlanan ancak son üç maçında galibiyet alamayan Bodrum FK 34 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Bodrum FK, Sivasspor'a konuk olacak. Samsunspor, Eyüpspor'u ağırlayacak.
MAÇ SONU GERGİNLİK
Bodrum FK - Samsunspor maçının ardından taraftarlar sahaya girdi ve hakem Yasin Kol'un olduğu bölgeye koştular. Güvenlik güçleri taraftarları engellemeye çalıştı.
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