Bodrum FK'de İsmet Taşdemir kararı: Resmen açıklandı!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 19:58

Güncelleme: 29.10.2024 - 19:58

Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, İsmet Taşdemir ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 3 yıldır Teknik Direktörlük yapan, 2. Lig ve 1. Lig şampiyonluklarımızda, kısa sürede Süper Lig'e uzanan yolculuğumuzda değerli katkıları bulunan hocamız İsmet Taşdemir ve antrenörlerimiz Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Hocamıza ve ekibine özverili çalışmaları için yürekten teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.