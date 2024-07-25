Bodrum FK'den 5 gollü prova!

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 20:53
Bodrum FK'den 5 gollü prova!
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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK, hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştı.

BODRUM FK'DEN 5 GOLLÜ GALİBİYET

Karşılıklı ataklarla geçen müsabakanın ilk yarısında Sipay Bodrum FK 29. ve 40. dakikalarda Üzeyir Ergün, Corendon Alanyaspor ise 22. dakikada Furkan Bayır ve 35. dakikada Yusuf Özdemir ile goller buldu. İlk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Sipay Bodrum FK, 48. dakikada Brazao, 68. dakikada Haqi Osman ve 74. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ayağından bulduğu gollerle maçı 5-2 kazandı.


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