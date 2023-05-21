Bogdan Bogdanović kimdir, kaç yaşında, nereli? Bogdan Bogdanović hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 21.05.2023 - 18:24

Güncelleme: 21.05.2023 - 18:24

NBA ekiplerinden Atlanta Hawks'ta forma giyen Fenerbahçe'nin eski basketbolcularından Bogdan Bogdanovic, sarı-lacivertli ekibe geri dönüş mesajı vererek taraftarların heyecanlanmasına sebep oldu. Bogdan Bogdanovic'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...



BOGDAN BOGDANOVİC KİMDİR?



Bogdan Bogdanovic, 18 Ağustos 1992'de Sırbistan'ın Belgrad şehrinde doğdu. Sırp profesyonel basketbolcu, Sırbistan millî basketbol takımında forma giymektedir. Bogdanovic, Şutör gard pozisyonunda görev yapmaktadır fakat gerektiği zaman oyun kurucu ve Kısa forvet pozisyonlarında da görev yapabilmektedir. Bogdanovic, 2014 NBA Seçmeleri'nde 1. tur 27. sıradan Phoenix Suns tarafından seçildi. 2016-17 EuroLeague'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı. 2017 Temmuz'unda Sacramento Kings kadrosuna katıldı.

BOGDAN BOGDANOVİC'İN KARİYERİ

2010-2014 Partizan

2014-2017 Fenerbahçe

2017-2020 Sacramento Kings

2020-günümüz Atlanta Hawks







