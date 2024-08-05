Boksta Hatice Akbaş finale, Esra Yıldız Kahraman ise yarı finale yükseldi: Madalyaya yumruk

Yayınlanma: 05.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.08.2024 - 04:00

Hatice Akbaş, “Çok mutluyum. Hedef tabii ki altın madalya. Adım adım ilerliyorum. Emeklerimin karşılığını aldığım için gururluyum. Son bir adımım kaldı. Umarım altın madalyayı ülkeme getiririm” dedi.

Boksta diğer milli sporcumuz Esra Yıldız Kahraman yarı finale yükselip madalyayı garantiledi. 57 kilo çeyrek finalinde ringe çıkan Kahraman, Brezilyalı Jucielen Romeu karşısında ilk raundu 5-0 kazandı.

İkinci raundu 4-1 kaybeden sporcumuz son rauntta üstünlüğü tekrar eline alıp 4-1’lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı. Kahraman, 7 Ağustos saat 22.30’da Tayvanlı Lin Yu Ting’le finale yükselme maçına çıkacak.