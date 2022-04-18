Bölgesel Amatör Lig'e yükselme maçında bir taraftar yaşamını yitirdi
İsabeyli Şırlanspor ile Aydınspor'un, Bölgesel Amatör Lig'e çıkma mücadelesinde taraftar Ali Faik Uygun, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Aydın Süper Amatör Ligi'nden Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak için Kuşadası'nda İsabeyli Şırlanspor ile Aydınspor arasında oynanan yükselme maçı sonrası kalp krizi geçiren taraftar Ali Faik Uygun (60) yaşamını yitirdi.
Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan İsabeyli Şırlanspor, bu sonuçla Bölgesel Amatör Lig'e çıktı. Takımın sevincine Kuşadası'na gelen taraftarlar da ortak oldu. Maçı izlemek için Buharkent'ten gelen İsabeyli Şırlanspor taraftarı Ali Faik Uygun, mücadeleden sonra arkadaşları ile taraftar otobüsüne binip dönüş yoluna geçti.
Nazilli'ye gitmek üzere hareket eden taraftarların bulunduğu otobüs Söke'ye geldiğinde 60 yaşındaki Uygun bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen taraftara bir yandan arkadaşları kalp masajı uygularken, diğer yandan otobüsün olduğu yere sağlık ekibi çağrıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Uygun, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Faik Uygun burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Uygun'un cenazesi Buharkent Çarşı Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verilecek.
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