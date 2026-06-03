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Bologna'ya imza atmıştı: Tedesco'nun ilk transfer isteği Fenerbahçe'den

Bologna'ya imza atmıştı: Tedesco'nun ilk transfer isteği Fenerbahçe'den

3.06.2026 15:56:00
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Cumhuriyet Spor
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Bologna'ya imza atmıştı: Tedesco'nun ilk transfer isteği Fenerbahçe'den

Fenerbahçe'nin geçen sezonun son bölümünde yollarını ayırdığı Domenico Tedesco, Bologna'nın yeni teknik direktörü oldu. İtalyan teknik adamın ilk transferini sarı-lacivertlilerden istediği iddia edildi.

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Fenerbahçe macerası geride bıraktığımız sezonun 4. haftasında Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Domenico Tedesco, 31. haftada alınan 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası kulübe veda etmişti.

La Repubblica Bologna’da yer alan habere göre Tedesco, Bologna'ya ilk transferini Fenerbahçe'den yapmak istiyor. İtalyan çalıştırıcının Jayden Oosterwolde'yi gözüne kestirdiği iddia edildi.

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Oosterwolde geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. 

2023'ten bu yana sarı-lacivertliler için top koşturan Oosterwolde'nin piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. 25 yaşındaki futbolcunun şu ana kadar 109 kez formasını giydiği Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi var.

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