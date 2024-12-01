Bologna'dan evinde net galibiyet!

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Bologna, konuk ettiği Venezia'yı 3-0 mağlup etti.

Bologna'dan evinde net galibiyet!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 09:16

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Bologna, Venezia'yı konuk etti.

Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Bologna'ya galibiyeti getiren golleri penaltıdan 21. dakikada ile 71. dakikada Dan Ndoye ve 69. dakikada Riccardo Orsolini kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bologna, 21 puana yükseldi. Üst Üste 4. maçını kaybeden Venezia ise 8 puanda kaldı.

Serie A'da bir sonraki hafta Bologna, Juventus'a konuk olacak. Venezia ise Como'yu ağırlayacak.


Etiketler: #bologna #Venezia #İtalya Serie A

İlgili Haberler

Monaco, Virtus Bologna karşısında hata yapmadı!

Monaco, Virtus Bologna karşısında hata yapmadı!
Sarunas Jasikevicius'tan Virtus Bologna maçı sözleri: 'Oyuncularım beni dinlemeyi bıraktı'

Sarunas Jasikevicius'tan Virtus Bologna maçı sözleri: 'Oyuncularım beni dinlemeyi bıraktı'
Lille, deplasmanda Bologna'yı geçmeyi bildi!

Lille, deplasmanda Bologna'yı geçmeyi bildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler