Boluspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da 7 eksik!
Galatasaray, Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Boluspor karşılaşmasının kamp kadrosunu açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da yedi isim maç kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Fernando Muslera, Ismael Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Rolland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen'in kadroda olmadığı duyuruldu.
Galatasaray'ın Boluspor kamp kadrosu şu şekilde:
Etiketler: #galatasaray #Boluspor #Türkiye Kupası
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