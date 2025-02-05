Boluspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da 7 eksik!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:35

Güncelleme: 05.02.2025 - 15:35

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da yedi isim maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Fernando Muslera, Ismael Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Rolland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen'in kadroda olmadığı duyuruldu.

Galatasaray'ın Boluspor kamp kadrosu şu şekilde: