Boluspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da 7 eksik!

Galatasaray, Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Boluspor karşılaşmasının kamp kadrosunu açıkladı.

Boluspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da 7 eksik!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:35

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da yedi isim maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Fernando Muslera, Ismael Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Rolland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen'in kadroda olmadığı duyuruldu.

Galatasaray'ın Boluspor kamp kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #galatasaray #Boluspor #Türkiye Kupası

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