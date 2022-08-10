Boluspor, Naby Youssouf Oulare'yi renklerine bağladı

TFF 1. Lİg ekibi Boluspor, Gineli futbolcu Naby Youssouf Oulare'yi kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:00
Boluspor, Naby Youssouf Oulare'yi renklerine bağladı
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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Naby Youssouf Oulare ile anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Boluspor'un 19 yaş altı takımında oynayan Oulare, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Futbola ülkesi Gine'nin Santoba takımında başlayan 2002 doğumlu Oulare, stoper mevkisinde oynuyor.


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