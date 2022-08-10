Boluspor, Naby Youssouf Oulare'yi renklerine bağladı
TFF 1. Lİg ekibi Boluspor, Gineli futbolcu Naby Youssouf Oulare'yi kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Naby Youssouf Oulare ile anlaşma imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Boluspor'un 19 yaş altı takımında oynayan Oulare, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Futbola ülkesi Gine'nin Santoba takımında başlayan 2002 doğumlu Oulare, stoper mevkisinde oynuyor.
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