Boluspor, Naby Youssouf Oulare'yi renklerine bağladı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:00

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Naby Youssouf Oulare ile anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Boluspor'un 19 yaş altı takımında oynayan Oulare, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Futbola ülkesi Gine'nin Santoba takımında başlayan 2002 doğumlu Oulare, stoper mevkisinde oynuyor.