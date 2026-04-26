Boluspor'u deviren Pendikspor play-off biletini kaptı!

26.04.2026 18:38:00
Pendikspor, TFF 1. Lig'in 37. haftasında kendi sahasında ağırladığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 37. haftasında Pendikspor, Boluspor'u konuk etti.

Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Thuram ve 90. dakikada Jonson Clarke-Harris kaydetti.

PENDİKSPOR PENALTI KAÇIRDI

Öte yandan Harris, 71. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte puanını 62'ye yükselten Pendikspor, ligin bitimine bir hafta kala playoff'u garantiledi. Boluspor ise 45 puanda kaldı.

Ligin son haftasında Pendikspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Boluspor ise Serik Spor'u ağırlayacak.

İlgili Haberler

İspanya La Liga'daki 6 gollü düelloda kazanan çıkmadı!
İspanya La Liga'daki 6 gollü düelloda kazanan çıkmadı! Rayo Vallecano, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında kendi evinde ağırladığı Real Sociedad ile 3-3 berabere kaldı.
64 yıl sonra ilk kez oynanan tarihi derbide dostluk kazandı!
64 yıl sonra ilk kez oynanan tarihi derbide dostluk kazandı! Son olarak 19 Şubat 1961 tarihinde İstanbul Mahalli Ligi'nde karşılaşan Taksimspor ile Beyoğluspor, Dostluk Kupası organizasyonunda karşılaştı. Yıllar sonra oynanan tarihi derbi 3-3 berabere sonuçlandı.
Amedspor ile Esenler Erokspor'dan puan kaybı: Süper Lig'e yükselme yarışında kritik son!
Amedspor ile Esenler Erokspor'dan puan kaybı: Süper Lig'e yükselme yarışında kritik son! Amedspor, TFF 1. Lig'in 37. haftasında kendi evinde ağırladığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Esenler Erokspor ise deplasmanda karşılaştığı Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu.