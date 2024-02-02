Galatasaray ile anılıyordu: Assignon'un yeni adresi belli oldu!

İngiltere Premier Lig'de kış transfer döneminin bitmesine saatler kala Burnley son olarak Rennes'de forma giyen Lorenz Assignon'nu kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 07:42
Galatasaray ile anılıyordu: Assignon'un yeni adresi belli oldu!
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Adı son zamanlarda sıklıkla Galatasaray ile anılan Lorenz Assignon'un yeni takımı belli oldu.

Lorenz Assignon, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'e transfer oldu.

Burnley resmi sitesinden yaptığı açıklamada 23 yaşındaki sağ beki kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Burnley'e geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Lorenz Assignon şu açıklamaları yaptı:

"Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Benim için zor bir gün oldu. Seçebileceğim çok fazla kulüp vardı ama ben buraya gelmek istedim."


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