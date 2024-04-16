Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında kendi sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:29
Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSİA DORTMUND - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, İspanya'da oynanan ilk maçta Dortmund'u 2-1 mağlup etmişti.



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