Borussia Dortmund - Darmstadt 98 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 34. hafta karşılaşmasında sahasında Darmstadt 98 ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:49
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Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Torsten Lieberknecht'in ekibi Darmstadt ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSİA DORTMUND - DARMSTADT 98 MAÇI SAAT KAÇTA?

SIGNAL IDUNA PARK'ta oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND - DARMSTADT 98 MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta Mainz deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Darmstadt ise sahasında karşılaştığı Hoffenheim'a 6-0 mağlup olmuştu. 


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