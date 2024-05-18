Borussia Dortmund - Darmstadt 98 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 34. hafta karşılaşmasında sahasında Darmstadt 98 ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Torsten Lieberknecht'in ekibi Darmstadt ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSİA DORTMUND - DARMSTADT 98 MAÇI SAAT KAÇTA?
SIGNAL IDUNA PARK'ta oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
BORUSSİA DORTMUND - DARMSTADT 98 MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta Mainz deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Darmstadt ise sahasında karşılaştığı Hoffenheim'a 6-0 mağlup olmuştu.
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