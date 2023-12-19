Borussia Dortmund - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 16. haftasında kendi sahasında Mainz 05 ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Jan Siewert'in ekibi Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSİA DORTMUND - MAİNZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
BORUSSİA DORTMUND - MAİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Marco Fritz'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta Augsburg deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Mainz 05 ise kendi sahasında ağırladığı Heidenheim'a 1-0 mağlup olmuştu.
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