Borussia Dortmund - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nuri Şahin'in yardımcı antrenörlük görevini üstlendiği ve milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kendi sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSİA DORTMUND - PSV MAÇI SAAT KAÇTA?
Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BORUSSİA DORTMUND - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Hollanda'da oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.
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