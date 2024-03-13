Borussia Dortmund - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nuri Şahin'in yardımcı antrenörlük görevini üstlendiği ve milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kendi sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:31
Borussia Dortmund - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSİA DORTMUND - PSV MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Hollanda'da oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.


Borussia Dortmund haberleri psv eindhoven haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri nuri şahin haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri Salih Özcan haberleri

İlgili Haberler

Jorge Jesus'lu Al Hilal tarihe geçti: Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi!

Jorge Jesus'lu Al Hilal tarihe geçti: Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi!
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini 3 golle aldı!

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini 3 golle aldı!
Cristiano Ronaldo'dan Şampiyonlar Ligi'ne erken veda!

Cristiano Ronaldo'dan Şampiyonlar Ligi'ne erken veda!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lezzetli ve ekonomik: Mücver tarifi

Lezzetli ve ekonomik: Mücver tarifi
Rus ordusuna ait nakliye uçağı İvanovo’da düştü: Çok sayıda ölü var

Rus ordusuna ait nakliye uçağı İvanovo’da düştü: Çok sayıda ölü var
Galibiyet hasreti 2 maça çıktı: Beşiktaş, Gaziantep deplasmanından eli boş dönüyor! Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş

Galibiyet hasreti 2 maça çıktı: Beşiktaş, Gaziantep deplasmanından eli boş dönüyor! Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş
Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…

Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…
Model grubunun eski solisti Fatma Turgut'tan şaşırtan 'Aldatma' itirafı!

Model grubunun eski solisti Fatma Turgut'tan şaşırtan 'Aldatma' itirafı!
13 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?

13 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?
Başakşehir transferi resmen açıkladı! 3 yıllık anlaşma...

Başakşehir transferi resmen açıkladı! 3 yıllık anlaşma...
Genç oyuncunun kalbini çalan isim: Hafsanur Sancaktutan ve Sadri Alışık

Genç oyuncunun kalbini çalan isim: Hafsanur Sancaktutan ve Sadri Alışık