Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Brych'in yöneteceği karşılaşma BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Borussia Dortmund, Bundesliga'da oynadığı 7 maçta aldığı 5 galibiyetle 4.sırada yer alıyor.
Werder Bremen ise 7 haftada aldığı 2 galibiyetle 14.sırada bulunuyor.
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