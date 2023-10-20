Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:22
Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Brych'in yöneteceği karşılaşma BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak. 

Borussia Dortmund, Bundesliga'da oynadığı 7 maçta aldığı 5 galibiyetle 4.sırada yer alıyor. 

Werder Bremen ise 7 haftada aldığı 2 galibiyetle 14.sırada bulunuyor. 


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