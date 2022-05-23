Borussia Dortmund, yeni hocasını açıkladı!
Almanya Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, Marco Rose'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Edin Terzic'in getirildiğini duyurdu.
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, yeni hocasını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Marco Rose sonrası teknik direktörlüğe Edin Terzic'in getirildiği duyuruldu. Terzic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kulübün duyurusunda, açıklamalarına yer verilen Terzic, "Birçok insan Borussia Dortmund'un benim hayatımda ne kadar önemli bir rolü olduğunu bilmeli. Bu nedenle büyük bir sorumluluğu bana teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. Takımın ve kulübün başarısı için her şeyimizi vereceğiz" dedi.
Edin Terzic, Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev almıştı.
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