23 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:38

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, yeni hocasını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Marco Rose sonrası teknik direktörlüğe Edin Terzic'in getirildiği duyuruldu. Terzic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün duyurusunda, açıklamalarına yer verilen Terzic, "Birçok insan Borussia Dortmund'un benim hayatımda ne kadar önemli bir rolü olduğunu bilmeli. Bu nedenle büyük bir sorumluluğu bana teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. Takımın ve kulübün başarısı için her şeyimizi vereceğiz" dedi.

Edin Terzic, Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev almıştı.