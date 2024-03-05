Süper Lig ekiplerinde hedef Marco Reus! 'Yoğun bir ilgi var'
Borussia Dortmund'un efsane ismi Marco Reus ile Süper Lig takımlarının ilgilendiği iddia edildi.
Bundesliga'da bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Borussia Dortmund'da Marco Reus sezon sonunda takıma veda edebilir.
Tecrübeli oyuncununun geleceğinin henüz netleşmediği belirtilirken Reus'a Almanya dışından birçok takımın ilgisinin olduğu belirtildi.
"YOĞUN BİR İLGİ VAR"
NTV Spor'un Sky Sports'tan aktardığı habere göre, Marco Reus'un kariyerine bir süre ara verip sonra devam etmek istemediği, Bundesliga dışından da bir takımla anlaşabileceği belirtildi.
Haberde, Reus'un transferine ilişkin, "Türkiye'den ve MLS takımlarından yoğun bir ilgi var" ifadeleri kullanıldı.
MARCO REUS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Borussia Dortmund'da Marco Reus bu sezon 28 maçta sahaya çıktı.
Deneyimli oyuncu bu maçlarda 6 kez ağları havalandırırken 7 asist yaptı.
12 YILLIK DÖNEM BİTEBİLİR
Marco Reus, Borussia Dortmund altyapısından yetiştikten sonra Rot Weiss Ahlen'e transfer oldu.
Burada 3 yıl forma giyen Reus, 2009'da Gladbach'la sözleşme imzaladı.
Reus, 2012'de Borussia Dortmund'a transfer olurken burada 5 kupa kazandı.
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