Borussia Dortmund'da Marco Rose dönemi sona erdi

Bundesliga'da Borussia Dortmund teknik direktör Marco Rose ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 13:57
Borussia Dortmund'da Marco Rose dönemi sona erdi
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da teknik direktör Marco Rose ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada 45 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verildiği duyuruldu.

Ligde 69 puanla 2. sırada yer alan Borussia Dortmund, şampiyonluğu 77 puanlı Bayern Münih'e kaptırmıştı.


Bundesliga Borussia Dortmund Marco Rose

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