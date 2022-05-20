Borussia Dortmund'da Marco Rose dönemi sona erdi
Bundesliga'da Borussia Dortmund teknik direktör Marco Rose ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da teknik direktör Marco Rose ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada 45 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verildiği duyuruldu.
Borussia Dortmund und Trainer Marco Rose beenden ihre Zusammenarbeit.— Borussia Dortmund (@BVB) May 20, 2022
Dies ist das Ergebnis einer intensiven Saisonanalyse am Donnerstag, an der neben #Rose auch Hans-Joachim #Watzke, Michael #Zorc, Sebastian #Kehl und Matthias #Sammer teilgenommen haben. pic.twitter.com/gW12f4ARcW
Ligde 69 puanla 2. sırada yer alan Borussia Dortmund, şampiyonluğu 77 puanlı Bayern Münih'e kaptırmıştı.
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