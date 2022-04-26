Borussia Dortmund'un Arda Güler'i istediği iddia edildi

26 Nisan 2022 Salı, 16:38

Süper Lig'de 65 puanla ikinci sırada yer alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı peşinde koşan Fenerbahçe'de bu sezon taraftarı en çok mutlu eden futbolcu Arda Güler oldu. 16 yaşında sarı-lacivertli formayı giyen ve taraflı tarafsız herkesi büyüleyen genç yetenek hakkında transfer iddiaları gelmeye başladı.

İLK CİDDİ TEKLİF BORUSSIA DORTMUND'DAN

Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre Arda Güler'e çok ciddi bir teklif geldi. Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arda Güler için Almanya'nın önde gelen ve genç yetenekleri daha da parlatıp yüksek bedellere satan Borussia Dortmund'dan teklif geldiği iddia edildi.

ALİ KOÇ, ARDA GÜLER İÇİN 30 MİLYON EURO İSTEDİ

Habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alman devinden 30 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Fenerbahçe formasıyla 2'si 11'de olmak üzere 15 maça çıkan Arda, 3 gol 3 asist kaydetti.