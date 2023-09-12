Bosna Hersek son dakikada yıkıldı!
İzlanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) J Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Bosna Hersek'i 1-0 mağlup etti.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Bosna Hersek, deplasmanda İzlanda'ya konuk oldu.
Laugardalsvöllur'da oynanan karşılaşmayı İzlanda, son dakika golüyle 1-0 kazandı.
SÜPER LİG YILDIZLARI FORMA GİYDİ
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 90+2. dakikasında Finnbogason sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Öte yandan mücadelede Fenerbahçeli Edin Dzeko 90, Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic 67 dakika görev yaptı.
Bu sonuçla İzlanda 6 puana yükselirken Bosna Hersek ise 6 puanda kaldı.
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