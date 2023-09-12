Bosna Hersek son dakikada yıkıldı!

İzlanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) J Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Bosna Hersek'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 00:04
Bosna Hersek son dakikada yıkıldı!
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Bosna Hersek, deplasmanda İzlanda'ya konuk oldu.

Laugardalsvöllur'da oynanan karşılaşmayı İzlanda, son dakika golüyle 1-0 kazandı.

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İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 90+2. dakikasında Finnbogason sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Öte yandan mücadelede Fenerbahçeli Edin Dzeko 90, Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic 67 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla İzlanda 6 puana yükselirken Bosna Hersek ise 6 puanda kaldı.


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İzlanda Bosna Hersek 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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