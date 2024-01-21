Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.
BOURNEMOUTH - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
BOURNEMOUTH - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 4-2 mağlup etmişti.
Bournemouth ise Tottenham deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
liverpool haberleri Bournemouth haberleri İngiltere Premier Lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez'de kriz sürüyor... Ve babası konuştu!
- Altınok'tan anketlere tepki
- Araştırma: Işık sensöründen gözetleniyor olabilirsiniz
- 'Bu bir yüzleşmedir'
- 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyorlar!
- 'İki çocuk verelim' iddiası!
- AKP'nin İstanbul adayları açıklandı
- 'Sessiz katil' konusunda önemli uyarılar
- İktidar Gaye Erkan'ı gözden çıkardı mı?
- İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı!