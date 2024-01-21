Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 11:05
Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

BOURNEMOUTH - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

BOURNEMOUTH - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 4-2 mağlup etmişti.

Bournemouth ise Tottenham deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


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