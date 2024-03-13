Bournemouth - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 17. hafta erteleme maçında kendi sahasında Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.
Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth, kendi sahasında Robert Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.
BOURNEMOUTH - LUTON TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?
Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
BOURNEMOUTH - LUTON TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Allison'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Bournemouth ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Sheffield United ile 2-2 berabere kalmıştı.
Luton Town ise Crystal Palace deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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