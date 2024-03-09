Enes Ünal takımına son dakikada nefes verdi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, sahasında ağırladığı Sheffield United ile 2-2 berabere kaldı. Bournemouth'un ikinci golü 62'de oyuna dahil olan Enes Ünal'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 20:17
Enes Ünal takımına son dakikada nefes verdi!
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İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Bournemouth, sahasında Sheffield United ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Sheffield United, 27. dakikada Gustavo Hamer ve 64. dakikada Jack Robinson ile 2-0 öne geçti. Bournemouth, 74. dakikada Dango Ouattara ile farkı bire indirdi.

SONRADAN GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Bournemouth'a puanı getiren golü 62. dakikada oyuna dahil olan Enes Ünal attı. 90+2'de fileleri havalandıran milli futbolcu, Premier Lig'deki ilk golünü attı.

Bournemouth'ta Dominic Solanke, 14. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Bournemouth 32, Sheffield United 14 puana yükseldi.

Bournemouth, ligde bir sonraki maçında sahasında Everton'ı ağırlayacak. Sheffield United, evinde Fulham ile karşı karşıya gelecek.


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