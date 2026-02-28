Bournemouth-Sunderland maçında kazanan çıkmadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.02.2026
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Bournemouth'un Sunderland'i konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, 81. dakikada oyuna dahil oldu.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Bournemouth, Sunderland'i konuk etti. 

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Sunderland'in golünü 18. dakikada Eliezer Mayenda Dossou kaydetti. Bournemouth'a beraberliği getiren gol ise 64. dakikada Evanilson'dan geldi. 

ENES ÜNAL 81'DE GİRDİ

Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, 81 dakikada oyuna dahil oldu. 

Bu sonuçla birlikte Bournemouth 39 puana yükselirken; Sunderland de 37 puana ulaştı. 

Premier Lig'in 29. haftasında Bournemouth, Brentford'u konuk edecek. Sunderland ise deplasmanda Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

