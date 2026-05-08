Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bournemouth'tan Alex Jimenez kararı: Skandal iddia sonrası kadro dışı

Bournemouth'tan Alex Jimenez kararı: Skandal iddia sonrası kadro dışı

8.05.2026 18:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bournemouth'tan Alex Jimenez kararı: Skandal iddia sonrası kadro dışı

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth forması giyen Alex Jimenez, 15 yaşındaki bir çocuğa attığı iddia edilen mesajlar nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta oynayan Alex Jimenez, Fulham maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Ardından kulüp, gerekçesini resmi internet sitesinden yaptığı şu duyuruyla açıkladı:

"AFC Bournemouth, Alex Jimenez ile ilgili sosyal medyada dolaşan paylaşımlardan haberdar durumdadır. Kulüp, konunun ciddiyetinin farkındadır ve şu anda konu derinlemesine incelenmektedir. Bu nedenle Alex, yarın Fulham ile oynanacak Premier Lig maçının kadrosunda yer almayacaktır ve şu anda kulüp tarafından başka bir açıklama yapılmayacaktır."

NE OLDU?

Bournemouth'un 21 yaşındaki İspanyol sağ beki Alex Jimenez'in, 15 yaşındaki bir çocuğa attığı iddia edilen mesajların ekran görüntülerinin sızdırılmasının ardından kulüp, bir sonraki maçın kadrosunda oyuncuya yer vermeyeceğini açıkladı. 

İlgili Konular: #İngiltere Premier Lig #Bournemouth #kadro dışı

İlgili Haberler

Bournemouth'ta Andoni Iraola dönemi sona eriyor: Resmen açıklandı!
Bournemouth'ta Andoni Iraola dönemi sona eriyor: Resmen açıklandı! İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, 43 yaşındaki İspanyol teknik direktör Andoni Iraola'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.
Enes Ünal'ın takımı Bournemouth yeni hocasını resmen açıkladı!
Enes Ünal'ın takımı Bournemouth yeni hocasını resmen açıkladı! Enes Ünal'ın formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, Alman teknik direktör Marco Rose ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Enes Ünal'lı Bournemouth kendi evinde üç puanı kaptı!
Enes Ünal'lı Bournemouth kendi evinde üç puanı kaptı! Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti.