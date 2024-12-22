Bournemouth'tan Manchester United'a farklı tarife
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United ile Bournemouth arasındaki mücadeleyi Bournemouth 3-0 kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bournemouth 3-0'lık skorla kazandı.
Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri duran toptan Dean Donny Huijsen, penaltıdan Justin Kluivert ve Antoine Semenyo kaydetti.
SON 2 MAÇTA 6 GOL
Bournemouth'a karşı son iç saha maçında 3-0 mağlup olan Manchester United, Old Trafford'da bir kez daha aynı skorla Bournemouth'a kaybetti.
Gelecek hafta Vitor Pereira'nın Wolverhampton'ına rakip olacak olan Manchester United, 22 puan ile 13. sırada bulunuyor. Crystal Palace'ı ağırlayacak olan Bournemouth ise 25 puanla 8. sırada yer alıyor.
Etiketler: #Bournemouth #manchester united #İngiltere Premier Lig
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