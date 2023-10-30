Gözlemci gönderdiler: Premier Lig ekipleri Boey için geliyor!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey'e iki İngiliz kulübünün talip olduğu iddia edildi.
Galatasaray'da performansıyla adından söz ettiren Boey için transfer iddiası ortaya atıldı.
Sport.fr'de yer alan habere göre İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için devreye geçmeye hazırlanıyor.
Haberde oyuncu için bir diğer Premier League ekibi Arsenal'in de devrede olduğu hatırlatılırken, iki kulübün transfer yarışına girmesinin kaçınılmaz olduğu aktarıldı.
GÖZLEMCİ GÖNDERDİLER
İngiliz basınında yer alan haberde ise Manchester United, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesine bir gözlemci gönderdi.
2021/22 sezonunun başında Rennes'den Galatasaray'a transfer olan 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu, sarı kırmızılı forma ile toplamda 71 maça çıkarken, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
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