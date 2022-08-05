Breidablik Teknik Direktörü Oskar Thorvaldsson: İstanbul ekibi iyi bir futbol ortaya koydu

05 Ağustos 2022 Cuma, 09:10

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen İzlanda ekibi Breidablik'in teknik direktörü Oskar Thorvaldsson, skordan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Kopavogsvöllur Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Thorvaldsson, "Kişisel olarak hayal kırıklığına uğradım. Bu sonuç olmamalıydı. Takımımı tebrik ediyorum, çünkü oyuncularım çok iyi bir mücadele ortaya koydular. İstanbul ekibi iyi bir futbol ortaya koydu. Çok tecrübeli ve kaliteli oyuncuları vardı. Açıkçası biz de iyi mücadele ettik. Bu nedenle sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.

Thorvaldsson, İstanbul'daki maçta tur şanslarıyla ilgili soruya ise "İstanbul'a gidip elimizden geleni yapacağız. Oraya gidip savaşacağız. Maçı uzatmak için en az iki gole ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bunun için tüm gücümüzü sahaya koyacağız. Sonrasında ne olacağına bakacağız." yanıtını verdi.