Brentford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:10
Brentford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Thomas Frank'in ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.

BRENTFORD - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Gtech Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BRENTFORD - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Brentford, ligde oynadığı son maçta Burnley deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı. 

Manchester United ise kendi sahasında ağırladığı Everton'ı 2-0 mağlup etmişti. 


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