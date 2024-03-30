Brentford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Thomas Frank'in ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.
BRENTFORD - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Gtech Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BRENTFORD - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Brentford, ligde oynadığı son maçta Burnley deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Manchester United ise kendi sahasında ağırladığı Everton'ı 2-0 mağlup etmişti.
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