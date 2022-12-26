Brentford - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 17. hafta maçlarıyla heyecan devam ediyor. Brentford - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 17. hafta maçında Brentford ile Tottenham karşılaşıyor.
BRENTFORD - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Brentford - Tottenham maçı 26 Aralık Pazartesi günü saat 15.30'da Gtech Community Stadium'da oynanacak.
BRENTFORD - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Brentford - Tottenham maçı beIN SPORTS 3'te canlı yayımlanacak.
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