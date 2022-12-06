Brezilya, çeyrek finale yükseldi! Brezilya 4-1 Güney Kore
Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Sambacılar, Güney Kore'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore son 16 turu maçında karşıya geldi.
Clement Turpin'in son düdüğüyle birlikte Brezilya, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Sambacılar, yarı finale yükselmek için Japonya'yı eleyen 2018 finalisti Hırvatistan ile karşılaşacak.
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