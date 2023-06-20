Brezilya - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Brezilya, hazırlık maçında Senegal ile karşılaşacak. Dostluk mücadelesi TSİ 22:00'de başlayacak.
Liglerin sona ermesi ile futbolda milli heyecan devam ediyor.
Ramon Menezes yönetimindeki Brezilya, hazırlık maçında Aliou Cisse'nin takımı Senegal ile karşılaşacak.
BREZİLYA - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BREZİLYA - SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Dostluk karşılaşmasının ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
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