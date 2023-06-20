Brezilya - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brezilya, hazırlık maçında Senegal ile karşılaşacak. Dostluk mücadelesi TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 15:54
Brezilya - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Liglerin sona ermesi ile futbolda milli heyecan devam ediyor.

Ramon Menezes yönetimindeki Brezilya, hazırlık maçında Aliou Cisse'nin takımı Senegal ile karşılaşacak.

BREZİLYA - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BREZİLYA - SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Dostluk karşılaşmasının ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.


Brezilya Senegal hazırlık maçı canlı Canlı yayın

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