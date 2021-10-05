Yunan sol bek Tsoumanis aracında ölü bulundu

Yunanistan'ın alt lig takımlarından Makedonikos'ta forma giyen Tsoumanis, aracında ölü bulundu

AA
05 Ekim 2021 Salı, 14:30
Yunan sol bek Tsoumanis aracında ölü bulundu
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Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis'in, Selanik’te park halindeki aracında ölü bulunduğu bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, adli tıp kurumunda yapılan ilk inceleme sonucu ölüm nedeninin boğulma olduğu kaydedildi. Ölüm nedenini ilişkin nihai raporun hazırlanması için adli tıp analizinin sürdürüldüğü belirtildi.

Yunanistan'ın alt lig takımlarından Makedonikos'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcunun, boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkılmış şekilde aracında bulunduğu bildirildi.


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