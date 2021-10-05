Antalyaspor'da teknik direktörlük koltuğuna Nuri Şahin oturacak

Fraport TAV Antalyaspor, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nuri Şahin'i oturtmaya karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2021 Salı, 15:16
Antalyaspor'da teknik direktörlük koltuğuna Nuri Şahin oturacak
Abone Ol google-news

Antalyaspor'da, teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusuydu. Ersun Yanal ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Nuri Şahin'i teknik direktörlük koltuğuna oturtmaya karar verdi.

Ajansspor'un haberine göre, futbolculuğu bırakarak teknik direktörlük koltuğuna oturmayı planlayan deneyimli futbolcunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından resmen duyurulması planlanıyor.

Prosedürlerin tamamlanmasının ardından göreve başlaması beklenen Şahin'in yardımcılarının da Almanya'dan geleceği öğrenildi.

2020 yılında Antalyaspor'a transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu, Akdeniz ekibiyle çıktığı 50 maçta 4 asist kaydetti. 



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler