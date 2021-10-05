Antalyaspor'da teknik direktörlük koltuğuna Nuri Şahin oturacak

05 Ekim 2021 Salı, 15:16

Antalyaspor'da, teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusuydu. Ersun Yanal ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Nuri Şahin'i teknik direktörlük koltuğuna oturtmaya karar verdi.

Ajansspor'un haberine göre, futbolculuğu bırakarak teknik direktörlük koltuğuna oturmayı planlayan deneyimli futbolcunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından resmen duyurulması planlanıyor.

Prosedürlerin tamamlanmasının ardından göreve başlaması beklenen Şahin'in yardımcılarının da Almanya'dan geleceği öğrenildi.

2020 yılında Antalyaspor'a transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu, Akdeniz ekibiyle çıktığı 50 maçta 4 asist kaydetti.



