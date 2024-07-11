Brezilya'da skandal olay: Futbolcuyu bacağından vurdu!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 11:14

Güncelleme: 11.07.2024 - 12:20

Brezilya'daki bir amatör küme müsabakasında iki takım futbolcuları birbirine girdi. Olaya müdahale eden polis ekipleri ise skandal görüntüye imza attı.

BACAĞINDAN VURDU

Olayları ayırmaya çalışan bir polisin pompalı tüfekli futbolcunun bacağına ateş ettiği görüntüler amatör kameraya yansıdı.