Brezilya'da skandal olay: Futbolcuyu bacağından vurdu!
Brezilya'daki amatör küme maçı skandal bir ana sahne oldu.
Brezilya'daki bir amatör küme müsabakasında iki takım futbolcuları birbirine girdi. Olaya müdahale eden polis ekipleri ise skandal görüntüye imza attı.
BACAĞINDAN VURDU
Olayları ayırmaya çalışan bir polisin pompalı tüfekli futbolcunun bacağına ateş ettiği görüntüler amatör kameraya yansıdı.
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